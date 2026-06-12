Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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Hannover Rück-Investition im Blick 12.06.2026 10:03:55

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Hannover Rück-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 12.06.2023 wurden Hannover Rück-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 191,15 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Hannover Rück-Papier investiert hätte, hätte er nun 52,315 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Hannover Rück-Papiers auf 231,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 084,75 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,85 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Hannover Rück bezifferte sich zuletzt auf 27,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hannover Rück

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