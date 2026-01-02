Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Rentable Hannover Rück-Anlage?
|
02.01.2026 10:03:35
DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Hannover Rück-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 130,30 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Hannover Rück-Aktie investiert, befänden sich nun 0,767 Hannover Rück-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 30.12.2025 204,30 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 266,20 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 104,30 Prozent vermehrt.
Der Hannover Rück-Wert an der Börse wurde auf 32,10 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Hannover Rück
Nachrichten zu Hannover Rückmehr Nachrichten
|
17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
17:58
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
15:58
|DAX-Handel aktuell: So steht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
12:26