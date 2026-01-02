Hannover Rück Aktie

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

Rentable Hannover Rück-Anlage? 02.01.2026 10:03:35

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Hannover Rück-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Hannover Rück-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 130,30 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Hannover Rück-Aktie investiert, befänden sich nun 0,767 Hannover Rück-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 30.12.2025 204,30 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 266,20 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 104,30 Prozent vermehrt.

Der Hannover Rück-Wert an der Börse wurde auf 32,10 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Hannover Rück

