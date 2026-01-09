DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Hannover Rück-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Hannover Rück-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 98,65 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,137 Anteilen. Die gehaltenen Hannover Rück-Papiere wären am 08.01.2026 2 536,24 EUR wert, da der Schlussstand 250,20 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 153,62 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Hannover Rück bezifferte sich zuletzt auf 29,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at