Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Langfristige Anlage
|
30.10.2026 10:03:36
DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Hannover Rück-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Hannover Rück-Aktie an diesem Tag bei 207,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,812 Hannover Rück-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hannover Rück-Papiers auf 284,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 367,66 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +36,77 Prozent.
Der Hannover Rück-Wert an der Börse wurde auf 34,27 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Hannover Rück
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