DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Hannover Rück-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Hannover Rück-Aktie an diesem Tag bei 207,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,812 Hannover Rück-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hannover Rück-Papiers auf 284,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 367,66 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +36,77 Prozent.

Der Hannover Rück-Wert an der Börse wurde auf 34,27 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at