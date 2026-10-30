Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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Langfristige Anlage 30.10.2026 10:03:36

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Hannover Rück-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Hannover Rück-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Hannover Rück-Aktie an diesem Tag bei 207,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,812 Hannover Rück-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hannover Rück-Papiers auf 284,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 367,66 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +36,77 Prozent.

Der Hannover Rück-Wert an der Börse wurde auf 34,27 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hannover Rück

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