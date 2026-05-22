DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Hannover Rück-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 144,45 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Hannover Rück-Papier investiert hätte, befänden sich nun 69,228 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 863,97 EUR, da sich der Wert eines Hannover Rück-Anteils am 21.05.2026 auf 243,60 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 68,64 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Hannover Rück bezifferte sich zuletzt auf 29,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at