DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Hannover Rück eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 27.02.2021 wurden Hannover Rück-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 140,30 EUR wert. Bei einem Hannover Rück-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 71,276 Hannover Rück-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Hannover Rück-Aktien wären am 26.02.2026 18 132,57 EUR wert, da der Schlussstand 254,40 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 81,33 Prozent angezogen.

Hannover Rück erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at