DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hannover Rück-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Hannover Rück-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Hannover Rück-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 92,09 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,859 Hannover Rück-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.09.2026 2 771,20 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 255,20 EUR belief. Damit wäre die Investition um 177,12 Prozent gestiegen.

Hannover Rück markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at