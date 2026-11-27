Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Langfristige Performance
|
27.11.2026 10:03:44
DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hannover Rück-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Hannover Rück-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Hannover Rück-Anteile bei 219,20 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Hannover Rück-Aktie investiert, befänden sich nun 45,620 Hannover Rück-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 26.11.2026 13 576,64 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 297,60 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 13 576,64 EUR, was einer positiven Performance von 35,77 Prozent entspricht.
Hannover Rück erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 35,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Hannover Rück
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|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|07:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
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