DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hannover Rück-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Hannover Rück-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Hannover Rück-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 179,90 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,559 Hannover Rück-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Hannover Rück-Aktie auf 217,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 207,89 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 207,89 EUR, was einer positiven Performance von 20,79 Prozent entspricht.

Hannover Rück erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at