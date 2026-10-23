Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Profitable Hannover Rück-Anlage?
|
23.10.2026 10:03:37
DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hannover Rück-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Hannover Rück-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Hannover Rück-Aktie an diesem Tag bei 255,40 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hat, hat nun 0,392 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hannover Rück-Papiers auf 282,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 110,73 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10,73 Prozent angewachsen.
Hannover Rück wurde jüngst mit einem Börsenwert von 33,47 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Hannover Rück
Nachrichten zu Hannover Rück
|
22.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
20.10.26
|JP Morgan Chase & Co.: Hannover Rück-Aktie erhält Neutral (finanzen.at)
|
20.10.26
|Kaum Veränderungen: LUS-DAX am Nachmittag wenig verändert (finanzen.at)
|
20.10.26
|Verluste in Frankfurt: DAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
20.10.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Hannover Rück auf 280 Euro - 'Sector Perform' (dpa-AFX)
|
19.10.26
|EQS-News: E+S Rück expects demand for high-quality reinsurance protection to remain strong in the German market (EQS Group)
|
19.10.26
|EQS-News: E+S Rück erwartet weiterhin hohe Nachfrage nach hochwertigem Rückversicherungsschutz im deutschen Markt (EQS Group)
Analysen zu Hannover Rück
|23.10.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|278,00
|-1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.