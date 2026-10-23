DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hannover Rück-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hannover Rück-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Hannover Rück-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Hannover Rück-Aktie an diesem Tag bei 255,40 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hat, hat nun 0,392 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hannover Rück-Papiers auf 282,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 110,73 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10,73 Prozent angewachsen.

Hannover Rück wurde jüngst mit einem Börsenwert von 33,47 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at