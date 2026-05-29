DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Hannover Rück-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Hannover Rück-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Hannover Rück-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 100,90 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Hannover Rück-Aktie investierten, hätten nun 0,991 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.05.2026 auf 234,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 232,71 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 132,71 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Hannover Rück belief sich jüngst auf 28,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at