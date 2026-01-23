Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

Lohnende Hannover Rück-Investition? 23.01.2026 10:04:02

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Hannover Rück-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Hannover Rück-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Hannover Rück-Papiers betrug an diesem Tag 185,05 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Hannover Rück-Aktie investierten, hätten nun 0,540 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.01.2026 auf 235,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,21 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 27,21 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Hannover Rück belief sich jüngst auf 28,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Hannover Rück

