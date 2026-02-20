Hannover Rück Aktie

Hannover Rück

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

Hannover Rück-Anlage 20.02.2026 10:04:15

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Hannover Rück-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Hannover Rück-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 181,95 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie investierten, hätten nun 5,496 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Hannover Rück-Aktien wären am 19.02.2026 1 368,51 EUR wert, da der Schlussstand 249,00 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 36,85 Prozent.

Hannover Rück wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29,57 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

