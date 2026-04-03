Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Rentables Hannover Rück-Investment?
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03.04.2026 10:03:38
DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 03.04.2016 wurde die Hannover Rück-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Hannover Rück-Anteile 101,30 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,872 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 663,38 EUR, da sich der Wert einer Hannover Rück-Aktie am 02.04.2026 auf 269,80 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 166,34 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Hannover Rück einen Börsenwert von 32,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Hannover Rück
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