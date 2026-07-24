Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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Hannover Rück-Investmentbeispiel 24.07.2026 10:03:37

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Hannover Rück-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Hannover Rück-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 90,56 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 110,424 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.07.2026 auf 249,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27 539,75 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 175,40 Prozent erhöht.

Am Markt war Hannover Rück jüngst 29,93 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hannover Rück

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