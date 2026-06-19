Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Hannover Rück-Investmentbeispiel
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19.06.2026 10:04:24
DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Hannover Rück-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 143,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,696 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.06.2026 auf 232,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 161,53 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61,53 Prozent erhöht.
Am Markt war Hannover Rück jüngst 27,85 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Hannover Rück
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