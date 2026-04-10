Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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Performance unter der Lupe 10.04.2026 10:03:36

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Hannover Rück-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Hannover Rück-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Hannover Rück-Anteile bei 262,00 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,168 Hannover Rück-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.04.2026 gerechnet (276,80 EUR), wäre das Investment nun 10 564,89 EUR wert. Mit einer Performance von +5,65 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Hannover Rück war somit zuletzt am Markt 32,80 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hannover Rück

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23.03.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
19.03.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
16.03.26 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Hannover Rück 273,20 -1,01% Hannover Rück

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