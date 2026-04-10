Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Performance unter der Lupe
|
10.04.2026 10:03:36
DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Hannover Rück-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Hannover Rück-Anteile bei 262,00 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,168 Hannover Rück-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.04.2026 gerechnet (276,80 EUR), wäre das Investment nun 10 564,89 EUR wert. Mit einer Performance von +5,65 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Hannover Rück war somit zuletzt am Markt 32,80 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Hannover Rück
Nachrichten zu Hannover Rück
|
10.04.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.04.26
|Handel in Frankfurt: DAX beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.04.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
10.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.04.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09.04.26
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
09.04.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
09.04.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX sackt am Donnerstagmittag ab (finanzen.at)
Analysen zu Hannover Rück
|27.03.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.03.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|273,20
|-1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.