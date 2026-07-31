Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Hannover Rück-Einstieg? 31.07.2026 10:03:59

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hannover Rück von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hannover Rück von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Hannover Rück eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Hannover Rück-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Hannover Rück-Anteile an diesem Tag bei 266,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,375 Hannover Rück-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.07.2026 gerechnet (252,40 EUR), wäre das Investment nun 94,74 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,26 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Hannover Rück bezifferte sich zuletzt auf 30,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Hannover Rück

Nachrichten zu Hannover Rück

mehr Nachrichten