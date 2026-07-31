Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Lukrativer Hannover Rück-Einstieg?
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31.07.2026 10:03:59
DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hannover Rück von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde die Hannover Rück-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Hannover Rück-Anteile an diesem Tag bei 266,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,375 Hannover Rück-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.07.2026 gerechnet (252,40 EUR), wäre das Investment nun 94,74 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,26 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Hannover Rück bezifferte sich zuletzt auf 30,89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Hannover Rück
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