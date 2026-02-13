Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Lohnende Hannover Rück-Investition?
|
13.02.2026 10:03:58
DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hannover Rück von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Hannover Rück-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 257,10 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,389 Hannover Rück-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 97,32 EUR, da sich der Wert eines Hannover Rück-Papiers am 12.02.2026 auf 250,20 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 2,68 Prozent.
Der Börsenwert von Hannover Rück belief sich zuletzt auf 29,40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Hannover Rück
