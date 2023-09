DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Heidelberg Materials-Investment abgeworfen

Wer vor Jahren in Heidelberg Materials-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Heidelberg Materials-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 55,38 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie investiert hat, hat nun 180,571 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 094,98 EUR, da sich der Wert einer Heidelberg Materials-Aktie am 14.09.2023 auf 72,52 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +30,95 Prozent.

Heidelberg Materials war somit zuletzt am Markt 12,92 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

