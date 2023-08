DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Heidelberg Materials eingebracht

Am 04.08.2013 wurden Heidelberg Materials-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 57,03 EUR wert. Bei einem Heidelberg Materials-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 175,346 Heidelberg Materials-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.08.2023 13 294,76 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 75,82 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +32,95 Prozent.

Zuletzt verbuchte Heidelberg Materials einen Börsenwert von 13,94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at