DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Heidelberg Materials-Aktie Anlegern gebracht.

Das Heidelberg Materials-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 72,53 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie investiert hat, hat nun 13,787 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Heidelberg Materials-Anteile wären am 18.12.2025 3 027,71 EUR wert, da der Schlussstand 219,60 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 202,77 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Heidelberg Materials eine Marktkapitalisierung von 38,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at