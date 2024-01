DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Heidelberg Materials-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 12.01.2019 wurden Heidelberg Materials-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 56,50 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,770 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 149,59 EUR, da sich der Wert eines Heidelberg Materials-Papiers am 11.01.2024 auf 84,52 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +49,59 Prozent.

Heidelberg Materials war somit zuletzt am Markt 15,87 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at