Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Lukrativer Heidelberg Materials-Einstieg?
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16.10.2026 10:03:30
DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Heidelberg Materials-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Heidelberg Materials-Papier 63,02 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,868 Heidelberg Materials-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (142,05 EUR), wäre das Investment nun 2 254,05 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 125,40 Prozent vermehrt.
Heidelberg Materials war somit zuletzt am Markt 24,86 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
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