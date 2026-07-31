Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 31.07.2026 10:03:59

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Heidelberg Materials-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Heidelberg Materials-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Heidelberg Materials-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 75,74 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 132,031 Heidelberg Materials-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.07.2026 auf 164,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 719,04 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 117,19 Prozent.

Der Börsenwert von Heidelberg Materials belief sich zuletzt auf 29,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

mehr Nachrichten