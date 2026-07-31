Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Langfristige Anlage
|
31.07.2026 10:03:59
DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Heidelberg Materials-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Heidelberg Materials-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 75,74 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 132,031 Heidelberg Materials-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.07.2026 auf 164,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 719,04 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 117,19 Prozent.
Der Börsenwert von Heidelberg Materials belief sich zuletzt auf 29,45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
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