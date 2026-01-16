Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Rentabler Heidelberg Materials-Einstieg?
|
16.01.2026 10:03:45
DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren eingefahren
Heidelberg Materials-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 64,23 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,569 Heidelberg Materials-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 15.01.2026 3 647,83 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 234,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 264,78 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 41,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
16.01.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight' (dpa-AFX)
|
16.01.26
|Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für Heidelberg Materials-Aktie (finanzen.at)
|
16.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert mittags (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
16.01.26
|EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16.01.26
|DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.01.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)