WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

Rentabler Heidelberg Materials-Einstieg? 16.01.2026 10:03:45

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Heidelberg Materials-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heidelberg Materials-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 64,23 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,569 Heidelberg Materials-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 15.01.2026 3 647,83 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 234,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 264,78 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 41,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

