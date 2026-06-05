Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Lohnendes Heidelberg Materials-Investment?
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05.06.2026 10:03:53
DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren eingefahren
Das Heidelberg Materials-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Heidelberg Materials-Aktie letztlich bei 74,90 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Heidelberg Materials-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,335 Heidelberg Materials-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 04.06.2026 239,25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 179,20 EUR belief. Damit wäre die Investition um 139,25 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Heidelberg Materials eine Börsenbewertung in Höhe von 30,85 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
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