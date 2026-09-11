DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Heidelberg Materials-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Heidelberg Materials-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 72,54 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 137,855 Heidelberg Materials-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 10.09.2026 21 312,38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 154,60 EUR belief. Mit einer Performance von +113,12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Heidelberg Materials wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,66 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at