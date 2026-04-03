Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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Heidelberg Materials-Anlage im Blick 03.04.2026 10:03:38

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Heidelberg Materials-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Heidelberg Materials-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 76,90 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Heidelberg Materials-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,300 Heidelberg Materials-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 02.04.2026 230,88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 177,55 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 130,88 Prozent.

Der Heidelberg Materials-Wert an der Börse wurde auf 30,95 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

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