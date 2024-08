DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heidelberg Materials-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Heidelberg Materials-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Heidelberg Materials-Papier an diesem Tag bei 75,76 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,200 Heidelberg Materials-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 90,24 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 191,13 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 19,11 Prozent.

Heidelberg Materials erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at