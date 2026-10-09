DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heidelberg Materials-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Heidelberg Materials-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Heidelberg Materials-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 72,32 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,383 Heidelberg Materials-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Heidelberg Materials-Papiers auf 139,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 193,31 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 93,31 Prozent.

Heidelberg Materials markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at