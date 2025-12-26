DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heidelberg Materials-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Heidelberg Materials-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Heidelberg Materials-Anteilen via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 120,35 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 83,091 Heidelberg Materials-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 421,27 EUR, da sich der Wert eines Heidelberg Materials-Papiers am 23.12.2025 auf 221,70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 84,21 Prozent vermehrt.

Heidelberg Materials markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at