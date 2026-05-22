DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Heidelberg Materials-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Heidelberg Materials-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Heidelberg Materials-Anteile betrug an diesem Tag 70,62 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,160 Heidelberg Materials-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 440,53 EUR, da sich der Wert eines Heidelberg Materials-Anteils am 21.05.2026 auf 172,35 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 144,05 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials belief sich zuletzt auf 30,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at