DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Heidelberg Materials-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden Heidelberg Materials-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 56,62 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie investierten, hätten nun 17,662 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 251,15 EUR, da sich der Wert einer Heidelberg Materials-Aktie am 19.10.2023 auf 70,84 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 25,11 Prozent gesteigert.

Der Heidelberg Materials-Wert an der Börse wurde auf 13,40 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at