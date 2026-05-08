DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Heidelberg Materials-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Heidelberg Materials-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 76,49 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 130,736 Heidelberg Materials-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 07.05.2026 24 578,38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 188,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 145,78 Prozent.

Heidelberg Materials wurde am Markt mit 32,97 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at