Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Heidelberg Materials-Investition im Blick
|
24.04.2026 10:03:40
DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor 3 Jahren verdient
Die Heidelberg Materials-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Heidelberg Materials-Anteile betrug an diesem Tag 69,76 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Heidelberg Materials-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,433 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Heidelberg Materials-Aktie auf 187,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 268,06 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +168,06 Prozent.
Der Börsenwert von Heidelberg Materials belief sich jüngst auf 32,69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
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