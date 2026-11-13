Heidelberg Materials Aktie

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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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Heidelberg Materials-Investment im Blick 13.11.2026 10:03:46

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor 5 Jahren verdient

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Heidelberg Materials-Aktien verdienen können.

Die Heidelberg Materials-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 66,02 EUR. Bei einem Heidelberg Materials-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 151,469 Heidelberg Materials-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27 173,58 EUR, da sich der Wert eines Heidelberg Materials-Papiers am 12.11.2026 auf 179,40 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 27 173,58 EUR, was einer positiven Performance von 171,74 Prozent entspricht.

Am Markt war Heidelberg Materials jüngst 31,82 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

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