Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Profitables Heidelberg Materials-Investment?
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12.06.2026 10:03:55
DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit Heidelberg Materials-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Heidelberg Materials-Papier an diesem Tag bei 179,50 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie investiert hat, hat nun 5,571 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.06.2026 965,18 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 173,25 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 965,18 EUR entspricht einer negativen Performance von 3,48 Prozent.
Heidelberg Materials war somit zuletzt am Markt 29,98 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
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