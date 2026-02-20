Heidelberg Materials Aktie

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

Heidelberg Materials-Investition 20.02.2026 10:04:15

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Heidelberg Materials-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Heidelberg Materials-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 137,25 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,729 Heidelberg Materials-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 149,73 EUR, da sich der Wert eines Heidelberg Materials-Anteils am 19.02.2026 auf 205,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,73 Prozent erhöht.

Der Heidelberg Materials-Wert an der Börse wurde auf 35,90 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

