Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Heidelberg Materials-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 137,25 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,729 Heidelberg Materials-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 149,73 EUR, da sich der Wert eines Heidelberg Materials-Anteils am 19.02.2026 auf 205,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,73 Prozent erhöht.
Der Heidelberg Materials-Wert an der Börse wurde auf 35,90 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
