Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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Heidelberg Materials-Anlage unter der Lupe 04.09.2026 10:03:59

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Heidelberg Materials eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 04.09.2025 wurde das Heidelberg Materials-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Heidelberg Materials-Papiers betrug an diesem Tag 198,65 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,034 Heidelberg Materials-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 163,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 823,56 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 17,64 Prozent.

Der Marktwert von Heidelberg Materials betrug jüngst 28,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

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