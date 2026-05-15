Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Lohnender Heidelberg Materials-Einstieg?
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15.05.2026 10:03:59
DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Verlust hätte eine Heidelberg Materials-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Heidelberg Materials-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 190,15 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie investierten, hätten nun 0,526 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Heidelberg Materials-Papiere wären am 14.05.2026 95,82 EUR wert, da der Schlussstand 182,20 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 4,18 Prozent eingebüßt.
Der Heidelberg Materials-Wert an der Börse wurde auf 32,01 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
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