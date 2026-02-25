Henkel vz. Aktie

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Investmentbeispiel 25.02.2026 10:04:07

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: Hätte sich eine Investition in Henkel vz von vor einem Jahr gerechnet?

Vor Jahren Henkel vz-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Henkel vz-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 83,64 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11,956 Henkel vz-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 004,07 EUR, da sich der Wert einer Henkel vz-Aktie am 24.02.2026 auf 83,98 EUR belief. Mit einer Performance von +0,41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Henkel vz zuletzt 32,78 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

