DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: Hätte sich eine Investition in Henkel vz von vor einem Jahr gerechnet?

Henkel vz-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 83,64 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11,956 Henkel vz-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 004,07 EUR, da sich der Wert einer Henkel vz-Aktie am 24.02.2026 auf 83,98 EUR belief. Mit einer Performance von +0,41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Henkel vz zuletzt 32,78 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at