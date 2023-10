DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Henkel vz-Investment eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Henkel vz-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Henkel vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 62,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Henkel vz-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,613 Henkel vz-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 67,90 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 109,52 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 9,52 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Henkel vz bezifferte sich zuletzt auf 26,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at