Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Henkel vz-Anlage
|
07.01.2026 10:03:58
DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Henkel vz von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 07.01.2023 wurde die Henkel vz-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Henkel vz-Papier letztlich bei 65,24 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,533 Henkel vz-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.01.2026 106,35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 69,38 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,35 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Henkel vz belief sich jüngst auf 27,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|69,96
|0,66%