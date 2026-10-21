Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Profitabler Henkel vz-Einstieg?
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21.10.2026 10:03:28
DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Henkel vz von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Henkel vz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 76,42 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 130,856 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 300,97 EUR, da sich der Wert einer Henkel vz-Aktie am 20.10.2026 auf 78,72 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,01 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Henkel vz eine Börsenbewertung in Höhe von 30,04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA
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