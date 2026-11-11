Henkel vz. Aktie

Henkel vz. ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 11.11.2026 10:03:54

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Henkel vz-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die Henkel vz-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Henkel vz-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 70,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 141,443 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 12 356,44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 87,36 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23,56 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Henkel vz eine Börsenbewertung in Höhe von 32,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Henkel AG

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

mehr Analysen
06:49 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
11.11.26 Henkel vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.11.26 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
11.11.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
11.11.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Henkel KGaA Vz. 87,86 0,46% Henkel KGaA Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX knackt erstmals 27.000-Punkte-Marke -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein uneinheitlicher Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen