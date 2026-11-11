DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Henkel vz-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die Henkel vz-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Henkel vz-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 70,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 141,443 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 12 356,44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 87,36 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23,56 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Henkel vz eine Börsenbewertung in Höhe von 32,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at