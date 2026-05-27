Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Henkel vz-Investmentbeispiel 27.05.2026 10:03:35

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 3 Jahren gekostet

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Henkel vz-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde das Henkel vz-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Henkel vz-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 76,28 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hat, hat nun 131,096 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 644,47 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Papiers am 26.05.2026 auf 65,94 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,56 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Henkel vz belief sich zuletzt auf 25,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Henkel AG

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