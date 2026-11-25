Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Langfristige Performance
|
25.11.2026 10:03:42
DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor 10 Jahren verloren
Die Henkel vz-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Henkel vz-Aktie bei 108,35 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hat, hat nun 9,229 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 801,85 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Papiers am 24.11.2026 auf 86,88 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,82 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Henkel vz belief sich zuletzt auf 32,90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Henkel AG
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|25.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|Henkel vz. Buy
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|30.10.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
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