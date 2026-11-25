Wer vor Jahren in Henkel vz-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Henkel vz-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Henkel vz-Aktie bei 108,35 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hat, hat nun 9,229 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 801,85 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Papiers am 24.11.2026 auf 86,88 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,82 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Henkel vz belief sich zuletzt auf 32,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at