Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Langfristige Investition
|
22.07.2026 10:04:24
DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 22.07.2023 wurde das Henkel vz-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 70,80 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Henkel vz-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14,124 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.07.2026 auf 74,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 056,50 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 5,65 Prozent gleich.
Der Marktwert von Henkel vz betrug jüngst 29,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Henkel AG
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