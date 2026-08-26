Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Rentables Henkel vz-Investment?
|
26.08.2026 10:03:29
DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden Henkel vz-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Henkel vz-Anteile betrug an diesem Tag 82,28 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,215 Henkel vz-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 75,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,05 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7,95 Prozent.
Henkel vz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Henkel AG
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|DZ BANK
|13.08.26
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|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
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